Умерла певица Дина Эрмлер

Певица и танцовщица, вдова ведущего дирижера Большого театра Марка Эрмлера Дина Эрмлер скончалась 3 сентября. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на родственников покойной.

В издании отметили, что артистка умерла дома, в кругу семьи, «до последних дней сохраняя бодрость духа и активность». Она скончалась во сне. Ей было 93 года.

«Бабушка умерла тихо и спокойно, без болезней и страданий. Пришло ее время. Смерть наступила от естественных причин», — рассказал внук Дины Эрмлер.

Супруг артистки, Марк Эрмлер был ведущим дирижером Большого театра. С 1960-х годов он дирижировал балетами, а позднее начал гастролировать с труппой Большого театра. До 2001 года Эрмлер был ведущим музыкальным и художественным руководителем оркестра учреждения, а также преподавал в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Он скончался в 2002 году в возрасте 69 лет в Сеуле во время гастролей.

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