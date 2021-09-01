Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова

Российская актриса театра и кино, вдова артиста Николая Сличенко Тамилла Агамирова скончалась в своем доме в поселке Николина Гора Одинцовского городского округа. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Артистке было 93 года. Она умерла через два месяца после того, как из жизни ушел ее муж. Причина смерти Агамировой не уточняется.

Актриса родилась 21 мая 1928 года в Баку. В 1951 году она окончила Бакинский театральный институт и вскоре начала работать в театре «Ромэн». За свою жизнь она сыграла там более 50 ролей. Агамирова также появлялась в картинах «Дон Кихот», «Настоящий друг», «Ее большое сердце», «Маттео Фальконе», «Человек и цепи», «Непокоренный батальон».

Народный артист СССР, актер, певец, режиссер, педагог и художественный руководитель московского театра «Ромэн» Николай Сличенко умер 2 июля. За несколько месяц до этого сообщалось, что он попал в больницу из-за проблем с легкими.