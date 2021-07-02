Умер народный артист СССР и худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Умер народный артист СССР, актер, певец, режиссер, педагог и художественный руководитель московского театра «Ромэн» Николай Сличенко. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — говорится в публикации. Дата прощания со Сличенко будет сообщена дополнительно. Причина смерти не раскрывается. Народный артист СССР скончался на 87-м году жизни.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951-м его приняли в труппу первого и единственного в мире цыганского театра «Ромэн». С 1977 года Сличенко являлся художественным руководителем этого учреждения. В 1981-м он был удостоен звания народного артиста СССР. Широкой публике он наиболее известен по таким кинокартинам, как «Свадьба в Малиновке», «Мой остров синий», «Военно-полевой романс», «Трудное счастье» и другим.

В мае этого года сообщалось, что Сличенко попал в больницу из-за проблем с легкими. Отмечалось, что до госпитализации худрук театра «Ромэн» проходил лечение, однако, как стало известно позже, данная терапия не помогла.

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