Умер народный артист России Владимир Качан

Народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни после заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что актер ушел из жизни в стенах московской больницы в Коммунарке. Он также пообещал, что информация о предстоящих похоронах и прощании с артистом будет объявлена позже.

Ранее звезда cериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков, игравший роль капитана Казанцева, рассказал, что потерял троих близких человек во время пандемии коронавируса. «Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, и мы похоронили маму моей супруги. Еще сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились», — поделился артист.