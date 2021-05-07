Звезда «Улиц разбитых фонарей» похоронил троих близких из-за коронавируса

Звезда cериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков, игравший роль капитана Казанцева, в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что потерял троих близких человек из-за пандемии коронавируса.

По словам Лыкова, он перенес пандемию довольно тяжело. «Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, и мы похоронили маму моей супруги. Еще сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились», — поделился артист.

Лыков сказал, что он и его семья «поглядели друг на друга и вспомнили, через что прошли наши бабушки». «Моя одна растила ребенка. Другая вообще в голодное время таскала хлеб, хотя было запрещено даже колоски с поля собирать. На Кубани была тогда страшная ситуация», — пояснил актер.

Он отметил, что бабушки «подызносились», но подали пример внукам. «Так нам-то что? Мы же под бомбежками не сидели, от фашистов в подвалах не прятались... Так что у нас еще ничего ситуация», — заключил Лыков.

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