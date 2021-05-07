Культура
 
Последние новости
Лавров обратился к Совбезу ООН и заговорил о силе
Стало известно об отъезде десятков соратников Навального в Грузию
Боец MMA Шлеменко одержал 60-ю победу в карьере
Раскрыты причины обвала курса доллара
Названа дата начала испытаний системы сертификатов вакцинации в ЕС
Бывший пилот Путина рассказал о его поведении в полете
В Чехии уволили заявившего о планах купить «Спутник V» чиновника
Роскосмос опубликовал карту падения неуправляемой китайской ракеты
Россиянам посоветовали покупать доллары
Новости партнеров
Прослушать новость

Звезда «Улиц разбитых фонарей» похоронил троих близких из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лыков
Александр Лыков
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Звезда cериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков, игравший роль капитана Казанцева, в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что потерял троих близких человек из-за пандемии коронавируса.

По словам Лыкова, он перенес пандемию довольно тяжело. «Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, и мы похоронили маму моей супруги. Еще сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились», — поделился артист.

Лыков сказал, что он и его семья «поглядели друг на друга и вспомнили, через что прошли наши бабушки». «Моя одна растила ребенка. Другая вообще в голодное время таскала хлеб, хотя было запрещено даже колоски с поля собирать. На Кубани была тогда страшная ситуация», — пояснил актер.

Он отметил, что бабушки «подызносились», но подали пример внукам. «Так нам-то что? Мы же под бомбежками не сидели, от фашистов в подвалах не прятались... Так что у нас еще ничего ситуация», — заключил Лыков.

Ранее стало известно, что актер театра и кино Дмитрий Черных скончался в возрасте 59 лет после заражения коронавирусом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Целовался на халяву: актер Александр Лыков о бурной юности, неожиданном повороте судьбы и патриотизме
Умер заразившийся коронавирусом российский актер Дмитрий Черных
Актера сериала «Убойная сила» арестовали после обвинений в педофилии
Другие материалы рубрики
Культура00:0213 апреля

«Я просто очень люблю свою страну»

Данила Козловский о своем фильме «Чернобыль», хейтерах и соперничестве с сериалом HBO
13:4729 апреля

Пореченков предложил новую национальную идею для России

12:3429 апреля

Лидер Sex Pistols раскритиковал активистов из США и встал на защиту Черчилля

11:3529 апреля

Дочь Уилла Смита совершила каминг-аут

Культура00:0412 апреля

Хьюстон, у нас Советы

База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
10:1329 апреля

Получивший помилование от Трампа рэпер приговорен к новому сроку

06:2829 апреля

Стас Пьеха две недели жил в туалете, употреблял наркотики и смотрел порно

04:0029 апреля

Вышел трейлер приквела диснеевской «Души»

Культура00:0211 апреля
Карл I и Генриетта Мария Французская

«Королева голыми руками разбила окно»

Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
03:0029 апреля

Сектанты подвергли Дорна пыткам в короткометражном хорроре

22:5328 апреля

Вдова Грачевского подаст в суд на руководство «Ералаша»

20:3128 апреля

Бывшая солистка «Тату» пошла в политику

Россия
«Бизнесмены и депутаты бывают довольно часто»
Россияне полюбили БДСМ. Почему им так нравятся унижения за большие деньги?
Московская водопроводная
Как Москва обеспечивает себя чистой водой и улучшает экологию
История московского Первомая
Какие столичные заводы застали праздник в 1917 году
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Пенсии, льготы и новые штрафы для автомобилистов: главное о переменах в стране
Все материалы
Мир
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
«Нам приказали стрелять в родных»
Уличные бои, похищения и расстрелы — что происходит в Мьянме после переворота?
«Я выстрелил в него два раза»
10 лет назад спецслужбы США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам
Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
Все материалы
Бывший СССР
Дети покатались на карусели в Казахстане и получили травмы
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Пашинян сделал прививку от коронавируса
Глава ДНР предсказал резню в Донбассе
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Число пострадавших в конфликте Киргизии и Таджикистана возросло
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Среднему классу в России предрекли обеднение
Белоярская АЭС начала переход на исключительное использование МОКС-топлива
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Банкир назвал способы избежать штрафа за досрочное погашение кредита
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавшего жену у торгового центра в Москве приговорили к восьми годам колонии
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Умер обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Стало известно о возможных сокращениях в Следственном комитете России
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Шлеменко назвал «Сектор Газа» помойкой
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Стала известна причина отказа «Крыльям Советов» в лицензии для выступления в РПЛ
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
«Крыльям Советов» отказали в лицензии для выступления в РПЛ
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
Гузеева поделилась способом достичь счастья
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
Все материалы
Ценности
Билли Айлиш попозировала в корсете и чулках для обложки Vogue
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Прыгающая в бикини 55-летняя актриса порадовала подписчиков
Автомобильный номер продали за миллионы долларов
Оголяющие ягодицы шорты популярного бренда вызвали споры в сети
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Кабаны довели супругов до развода
Женщина сбросила 76 килограммов и возгордилась обвисшей кожей
Восьмимесячный сын веганки начал есть камни
72 дня в вечности
49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео
Похитители книг
Как ловили банду воров, мастерством которой восхищались даже британские спецслужбы
Все материалы
В Минске нашли стоянку с прототипами «ё-мобиля»
Насколько крута новая BMW M4 на треке?
Как получилось, что мощному и быстрому купе вопросов больше, чем ответов?
В Швейцарии построят гиперкар с кузовом из биокомпозита и гибридной батареей
Cреднемоторные «Корветы»? Было такое!
Уникальные концепты, которые готовили Chevrolet Corvette к революции компоновки
В Абу-Даби сфотографировали неизвестный Ferrari
Автомобили-долгожители, о которых все забыли
Отдаем должное непопулярным ныне моделям, выпускавшимся не менее 30 лет
Bentley выпустила коллекцию мебели с тканевой обивкой из «мрамора»
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы