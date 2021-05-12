Умер народный артист России Владимир Редькин

Умер советский и российский оперный певец Владимир Редькин. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-атташе Государственного академического Большого театра Катерина Новикова подтвердила новость о смерти народного артиста России. Она не уточнила причину случившегося. Исполнителю было 65 лет.

Владимир Редькин родился 10 января 1956 года в Москве. В 1986-м он был принят в Большой театр Союза ССР, а позднее выступал на таких крупных площадках, как Венская опера, Дублинская опера, Шотландская королевская опера, театры Барселоны, Гамильтона и Сан-Франциско.

В 2016 году певец покинул Большой театр. За время работы там он появлялся в таких постановках, как «Евгений Онегин», «Война и мир», «Князь Игорь», «Орлеанская дева», «Свадьба Фигаро» и «Пиковая дама».

Редькин также работал музыкальным педагогом. Он был преподавателем Российской академии музыки имени Гнесиных.