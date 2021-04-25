Умерла народная артистка России Людмила Сичкарева

Народная артистка России Людмила Сичкарева умерла в Смоленске на 84 году жизни. Об этом говорится на странице Смоленского государственного драматического театра им. А. С. Грибоедова во «ВКонтакте».

«Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации», — указано в сообщении.

По данным ТАСС, актриса скончалась 24 апреля. Причина смерти не уточняется.

Людмила Сичкарева родилась в Алма-Ате в 1937 году и закончила обучение в театральной студии при Петрозаводском театре им. А. С. Пушкина. Она служила в Смоленском государственном драматическом театре более 30 лет, исполнив на сцене разные роли в спектаклях «Много шума из ничего», «За чем пойдешь, то и найдешь...», «Дядя Ваня» и других. В 2006 году Сичкарева была удостоена звания народной артистки России.

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