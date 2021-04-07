Умерла народная артистка России Ольга Пашкова

Народная артистка России Ольга Пашкова умерла в возрасте 55 лет. Об этом сообщает ТАСС в среду, 7 апреля, со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Причина смерти пока не уточняется. По словам Михайловой, артистка скончалась «после продолжительной болезни». Место похорон будет объявлено позже.

Пашкова окончила училище имени Щепкина в 1987-м, после чего стала служить в Малом театре, сыграв в нескольких десятках спектаклей. Звание народной артистки России ей присвоили в 2006 году. Пашкова снялась в таких фильмах, как «Оно», «Бесы» и «Сказ про Федота-стрельца», а также появилась в эпизоде сериала «Возвращение Мухтара».

Ранее в среду стало известно о смерти актера Александра Гаспарьянца, сыгравшего эпизодическую роль в сериале «След». Артисту было 68 лет.