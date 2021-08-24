Умерла народная артистка России Наталья Исаева

Умерла народная артистка России, актриса Наталья Исаева. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра.

«Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр», — говорится в некрологе. Отмечается, что артистка скончалась в результате болезни. Ей было 60 лет.

Наталья Исаева родилась 15 февраля 1961 года. В 1983-м она окончила Свердловское театральное училище, после чего вошла в труппу Кировского драматического театра. Исаева была известна публике культурного учреждения по ролям в таких спектаклях, как «Василиса Мелентьева», «Идиот», «Медея», «Вишневый сад» и другим. В 1997 году ей было присвоено почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации, в 2012-м — народной.

Ранее в августе стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Татьяны Жуковой-Киртбая. Она была известна по роли в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Заслуженной артистке РСФСР был 81 год.