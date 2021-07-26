Умерла актриса из сериала «Мухтар»

Актриса Зинаида Пасютина, известная в том числе и по сериалу «Мухтар», умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ).

«Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность», — рассказали в БГУКИ. О причинах смерти актрисы не сообщается.

Отмечается, что Пасютина принимала участие в работе Всемирных конгрессов по театральному искусству, а также проводила мастер-классы в Белоруссии, Германии, Литве, Латвии, Украине, России, Швейцарии.

Среди работ Зинаиды Пасютиной на экране такие сериалы, как «Мухтар. Новый след», «Причал любви и надежды», «Покушение», «Отдел С.С.С.Р.», а также фильмы «Любовь из пробирки», «Золотые ножницы», «Любовник».