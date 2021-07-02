Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Согласно заявлению Союза, артистка скончалась 29 июня в возрасте 74 лет.

Любовь Омельченко родилась в 1947 году. На протяжении своей карьеры актриса снялась в 50 кинокартинах, в том числе таких фильмах как «Бумер», «Хозяйка детского дома», «Возвращение "Броненосца"», «Солдаты», «Две судьбы».

Ранее сообщалось о смерти от коронавируса еще одной российской актрисы — Натальи Смирновой. Ей было 60 лет, и она появлялась в таких сериалах, как «След» и «Счастливы вместе».