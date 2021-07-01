Актриса из сериала «Счастливы вместе» умерла после заражения коронавирусом

Умерла российская актриса театра и кино Наталья Смирнова. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на журналиста Олега Перанова.

Звезда сериалов «След» и «Счастливы вместе» скончалась от коронавируса. Ей было 60 лет.

Смирнова родилась 16 мая 1961 года в Москве, а в 1982 году окончила Заочный народный университет искусств. Она работала в Театре Наций и в «Современнике», появляясь в спектаклях «Мелкий бес», «Крутой маршрут» и «Квартира Коломбины». За свою жизнь артистка снялась более чем в 90 фильмах и сериалах. Среди ее работ — «Русалка», «Тихий Дон», «Француз», «Дочки-матери», «Гражданский брак», «Принцесса цирка», «Кровь не вода», «Город соблазнов», «Во имя любви» и «Атлантида».

28 июня стало известно, что 60-летняя актриса Вера Сотникова госпитализирована с коронавирусом. По ее словам, у нее «выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло», а также была температура и высокое давление. Она призвала людей прививаться и не слушать тех, кто выступает против вакцинации.