Умерла актриса Нина Коновалова

Умерла актриса театра Моссовета Нина Коновалова. Об этом говорится в публикации на сайте учреждения.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о постигшей трагической утрате. 27 июня 2021 года скончалась актриса Нина Петровна Коновалова», — сказано в сообщении театра Моссовета. Артистка ушла из жизни в возрасте 84 лет.

Нина Коновалова родилась в 1937 году. В 1964 году она окончила обучение в студии при театре имени Моссовета, на сцене которого служила на протяжении 57 лет. Артистка играла в таких постановках, как «Жизнь Сент-Экзюпери», «Ванечка», «Заговор чувств», «Суд над судьями» и многих других. Широкой аудитории зрителей она знакома по фильмам: «Белая перчатка», «Голубые города», «Доктор Жуков, на выезд!», «Симфония, рожденная заново» и «Операция на сердце».

В воскресенье, 27 июня сообщалось о смерти советской и российской актрисы, исполнительницы главной роли в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» Натальи Поповой. Она скончалась на 73-м году жизни. Позже стало известно, что актриса умерла в результате тяжело перенесенной коронавирусной инфекции.