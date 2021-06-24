Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умерла российская актриса Инна Волгина. Об этом сообщается на странице Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» во «ВКонтакте».

«Лучшие ее главные роли за последние 15 лет здесь. Люська в "Беге", Паола, Апполинария в "Красавце-мужчине", Аспази в "Шляпке", "Грабеж", "Дни нашей жизни", "Сенная лихорадка" и "Голый король". Каждый сезон — премьера! Актриса до мозга костей, жадная до работы, чувствующая сок жизни, всегда волнующая и взволнованная. Продолжательница настоящей ленинградско-петербургской актерской династии», — говорится в посте.

Причина смерти не уточняется. Волгиной было 53 года. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Иные», «Улицы разбитых фонарей», «Контора», «Белая стрела. Возмездие» и «Тайны следствия».

В апреле стало известно о смерти еще одной артистки из сериала «Улицы разбитых фонарей» — Нины Жернаковой. На счету 87-летней актрисы было более полусотни проектов.