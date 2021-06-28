Названа причина смерти актрисы Натальи Поповой

Близкие советской и российской актрисы Натальи Поповой назвали причину ее смерти. Об этом беседе они рассказали порталу «Мойка78».

По словам знакомых, артистка около месяца назад заразилась коронавирусной инфекцией. Позже она была госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается также, что болезнь протекала тяжело и с осложнениями, что и стало причиной смерти актрисы. О дате похорон пока не известно.

О смерти Натальи Поповой стало известно в воскресенье, 27 июня. Она скончалась на 73 году жизни.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года. Артистка прославилась как исполнительница главной роли в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Она также снималась в таких кинолентах, как «Тамбовская волчица», «Наш бронепоезд», «Врача вызывали?», «Скандальное происшествие».