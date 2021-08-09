Умерла актриса фильма «Москва слезам не верит»

Умерла российская актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

Заслуженной артистке РСФСР был 81 год. В пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки» рассказали, что она тяжело заболела во время отпуска и не смогла выздороветь. Не уточняется, о каком именно недуге идет речь.

Ее коллега Дарья Михайличенко отметила, что звезда фильма «Москва слезам не верит» была ее близкой подругой и очень талантливым человеком с чувством юмора. «На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей», — вспомнила Михайличенко.

Татьяна Жукова-Киртбая родилась 24 октября 1939 года. После окончания актерского факультета ГИТИСа она работала в Новосибирском театре «Красный Факел», а затем в Театре на Таганке и в театре «Содружество актеров Таганки». Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Москва слезам не верит», «Моя прекрасная няня», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метро» и «Палач».