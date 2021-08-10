Названа причина смерти актрисы фильма «Москва слезам не верит»

Предварительной причиной смерти советской и российской актрисы Татьяны Жуковой-Киртбая названа острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, звезда отечественного кинематографа скончалась в своей квартире в центре Москвы. Жукова-Киртбая умерла на 82-м году жизни.

В понедельник, 9 августа, стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР, актрисы театра Содружество актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая. В пресс-службе учреждения, где работала артистка отметили, что она тяжело заболела во время отпуска и не смогла выздороветь. О каком именно недуге шла речь, не уточнялось.

Татьяна Жукова-Киртбая родилась 24 октября 1939 года. Она исполнила роли в около ста фильмах и сериалах, в числе которых «Москва слезам не верит», «Моя прекрасная няня», «Кабачок "13 стульев"», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метро» и «Палач». В 2020 году актрису наградили орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность».