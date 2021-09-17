Умерла звезда мюзиклов золотого века Голливуда Джейн Пауэлл

В США умерла известная актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл. Об этом сообщает Deadline.

Женщина скончалась в четверг, 16 сентября, у себя дома в городе Уилтон штата Коннектикут. Ей было 92 года. Причина смерти артистки не уточняется.

Джейн Пауэлл родилась 1 апреля 1929 года. Творческую карьеру она начала в возрасте 14 лет, исполнив партию в опере по мотивам драмы Жоржа Бизе «Кармен». После этого Пауэлл удалось выиграть шоу талантов и подписать контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer.

Позже она стала одной из крупнейших молодых звезд студии. Пик популярности актрисы пришелся на 1940-1950 годы. Широкой публике она известна по ролям в таких мюзиклах золотого века Голливуда как «Семь невест для семи братьев», «Королевская свадьба», «Праздник в Мексике», «Три дорогие дочки» и других.

За свой вклад в кинематограф Пауэлл была удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы» в 1960 году.

