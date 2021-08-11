Умерла звезда «Великолепного века»

Умерла актриса театра и кино Сабина Тозия. Об этом ее коллега по сериалу «Великолепный век» Мерьем Узерли сообщила в Instagram-сторис.

Она не уточнила причину смерти артистки, однако вспомнила, что они вместе работали над тремя проектами. «Мое сердце истекает кровью», — написала Узерли.

Она пояснила, что звезда «Великолепного века», сыгравшая роль кормилицы султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун, скончалась 10 августа. Ей было 75 лет.

Как сообщает газета Cumhuriyet, недавно Тозия принимала участие в съемках сериала «Мафия не может править миром». Во время перерыва в работе она собиралась поехать в Стамбул, однако внезапно потеряла сознание и была доставлена в больницу. Там у нее диагностировали опухоль мозга. Актриса четыре дня провела в реанимации и перенесла операцию, а затем продолжила лечение в Македонии. В итоге ей пришлось покинуть проект «Мафия не может править миром».

Отмечается, что причиной смерти мог стать инсульт, который был вызван заболеванием.