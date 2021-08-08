От рака умерла звезда сериала «Клиника»

Американская актриса и продюсер Марки Пост, известная по работе в сериале «Клиника», умерла в возрасте 70 лет, пишет Deadline.

Менеджер артистки рассказала, что звезда сериала почти четыре года боролась с раком. После того как Пост сообщили о ее диагнозе, она не согласилась делать перерыв в карьере или вовсе заканчивать ее. Последними работами актрисы стали фильм «Четыре Рождества и свадьба» (2017) и сериал «Детки в порядке» (2018–2019).

Марки Пост родилась в Калифорнии в 1950 году. Она приобрела известность в конце 1970-х, снявшись в картинах «Калифорнийский дорожный патруль», «Барнаби Джонс» и сериалах «Невероятный Халк» и «Бак Роджерс в двадцать пятом столетии».

Ранее стало известно, что скончалась актриса из сериала «Быть родителем» Сьюззанн Дуглас. Ей было 64 года. По словам рекламного агента актрисы, со смертью Дуглас киноиндустрия осталась без по-настоящему талантливой артистки, которая была любима во всех смыслах этого слова.