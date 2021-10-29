Фото: Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова

В возрасте 75 лет умер бывший главный военный нейрохирург Борис Гайдар

Умер бывший начальник Военно-медицинской академии Борис Гайдар, ему было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

«29 октября 2021 г. на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар», — говорится в сообщении.

31 октября в 11.30 в клубе Академии состоится прощание с умершим. Похороны пройдут в Санкт-Петербурге на кладбище Памяти жертв 9 января.

В академии отметили, что Гайдар разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов. Кроме того, он неоднократно ездил в командировки в зоны контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Борис Гайдар родился в городе Запорожье. Он окончил Алматинский государственный медицинский институт, а после пошел работать в городскую клиническую больницу нейрохирургом.