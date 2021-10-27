Переживший атомную бомбардировку японец умер в возрасте 96 лет

Переживший американскую атомную бомбардировку Хиросимы Сунао Цубои умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.

В момент бомбардировки Хиросимы, произошедшей 6 августа 1945 года, японец находился в 1,2 километра от эпицентра взрыва. На тот момент ему было 20 лет. Он получил обширные ожоги по всему телу и находился без сознания в госпитале около 40 дней. после завершения карьеры учителя Сунао Цубои стал одним из самых активных членов Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб.

В результате бомбардировок Хиросимы и Нагасаки погибли более 210 тысяч человек. В настоящее время тысячи жителей Японии просят правительство официально признать их выжившими после событий августа 1945 года. Однако оформить документы, подтверждающие права на получение специального пособия, удается немногим. В 2008 году власти Японии приняли решение упростить систему получения сертификатов жертв бомбардировок.