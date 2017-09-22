Умерла пережившая атомную бомбардировку Хиросимы писательница

Японская писательница Дзюнко Моримото, ставшая свидетелем атомной бомбардировки Соединенными Штатами города Хиросимы, скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщает австралийское издание The Daily Telegraph.

Отмечается, что накануне перед смертью Моримото обратилась к премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу с призывом подписать Договор о запрещении ядерного оружия. «Даже при том, что некоторые бомбы были ликвидированы, в мире их осталось еще 15 тысяч — достаточно для того, чтобы множество раз уничтожить наш мир», — отметила она.

В момент бомбардировки Хиросимы, произошедшей 6 августа 1945 года, Моримото находилась в 1,7 километра от эпицентра взрыва. На тот момент ей было 13 лет — она не пошла в школу, потому что заболела. Дом японки разрушила ударная волна, но ей удалось выбраться из руин вместе с семьей.

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В 1980-х Моримото переехала в Австралию, где издала 14 книг для детей, наиболее известная среди ее работ — «Моя Хиросима», в которой описывается, как автор пережила бомбардировку. Моримото также выступала иллюстратором своих произведений. В последние годы жизни японка боролась с опухолью мозга.

США провели атомную бомбардировку японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, чтобы ускорить капитуляцию противника во Второй мировой войне. По имеющимся данным, общее число погибших в этих двух городах составило от 150 до 240 тысяч человек. Применение такого типа оружия против мирных людей стало первым и последним в истории человечества.

