Умер отбиравший Гагарина в отряд космонавтов врач

Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов, работавший в свое время с первым отрядом космонавтов, умер в Санкт-Петербурге, ему было 89 лет. Об этом РИА Новости сообщил историк отечественной космонавтики Александр Железняков.

Как рассказал собеседник агентства, Колосов скончался в воскресенье, 10 октября. Прощание с ним состоится в пятницу, 15 октября, в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория.

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С апреля 1960 года по май 1976 года Колосов проходил службу в Центре подготовки космонавтов в качестве помощника ведущего врача, ведущего врача и начальника Лаборатории летно-космической подготовки. Он принимал участие в отборе членов первого отряда космонавтов, в том числе Юрия Гагарина, их подготовке и медицинском обеспечении первых космических полетов. После этого он работал в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Колосов — автор более 156 научных работ, соавтор учебника по авиационной и космической медицине и учебного пособия «Космическая медицина».

15 июня скончался советский летчик-космонавт Владимир Шаталов, ему было 93 года. С 2016 года, после смерти американского астронавта Джона Гленна, Шаталов являлся самым старым в мире участником космических полетов. Первый космический полет Шаталова произошел 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». Экипаж корабля под его командованием выполнил первую в мире стыковку кораблей в космосе.