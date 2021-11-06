Российского полковника полиции нашли мертвым в кабинете

Заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области, полковника полиции Михаила Кузенкова нашли мертвым в своем кабинете. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

По словам собеседника издания, тело российского полковника нашли в кабинете его сослуживцы. Предварительной причиной смерти мог стать сердечный приступ.

«В жизни все рядом… Получил грустную весть… Ушел в мир иной…сослуживец! Достаточно молодой! Да уж, все рядом в этой жизни…» — написал на своей странице в Facebook экс-глава Госнаркоконтроля по региону Евгений Савченко.

Ранее в Москве полицейский уехал на разборки и был найден мертвым в реке. Позднее в его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли записку. В ней мужчина просил передать ее в полицию, если «не дай бог с ним что-то будет».

