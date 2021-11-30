Дом детства обладательницы «Оскара» продадут за миллионы долларов

В США выставили на продажу дом детства обладательницы «Оскара» Гвинет Пэлтроу. За бывший таунхаус семьи актрисы в нью-йоркском жилом районе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) попросили более 10 миллионов долларов, пишет New York Post.

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Построенный в XIX веке особняк родители Пэлтроу приобрели, когда актрисе было 12 лет и продали в 1992 году, когда ей исполнилось 20. Новый владелец планирует получить за роскошный дом 14,5 миллиона долларов (более миллиарда рублей).

Таунхаус площадью 7,2 тысячи квадратных метров очень светлый — через большие окна в помещение хорошо проникает солнце. Внутри расположены семь спален с высокими потолками, восемь ванных комнат, шесть каминов, несколько гардеробных, а также терраса и собственный сад с апельсиновыми деревьями и фонтаном. Кроме того, в особняке есть просторная кухня-столовая, оформленная деревянными панелями библиотека и собственный бар.

Ранее другой обладатель «Оскара», Леонардо Ди Каприо, избавился от недвижимости в Малибу, которой владел 20 лет. Особняк с видом на Тихий океан актер продал за 10,3 миллиона долларов. В особняке площадью 162 квадратных метра три спальни с дверями от пола до потолка. Из раздвижных окон открывается вид на океан, на территории есть несколько террас, а на пляж из дома ведет отдельная лестница.