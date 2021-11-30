Россиянам оказалось выгоднее перегонять автомобили из Европы

Для россиян перегон подержанных автомобилей из Европы оказался более выгодным, чем покупка внутри страны, сообщает Autonews.

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«Теперь, когда европейскую валюту можно купить по 83 рубля, многие автомобили с пробегом стало дешевле привозить из Европы», — отметил эксперт по подбору автомобилей с пробегом Кирилл Чернов. Он добавил, что выгоднее всего привозить подержанные машины в возрасте от трех до пяти лет. Их «растаможка» обойдется дешевле, чем для машин старше пяти лет. Также выигрышный вариант — машины с моторами объемом менее полутора литра. Например, BMW X1, Audi А4, Volkswagen Passat.

Чернов добавил, что имеет смысл перегонять авто из ЕС, если бюджет на покупку автомобиля с пробегом превышает один миллион рублей. «Не факт, что у нас на вторичке в этом бюджете вы найдете вариант не хуже. А, скорее всего, наоборот. За эти деньги в России будут машины с сомнительной историей и в очень плохом состоянии», — пояснил он.

Цены на автомобили с пробегом в возрасте до семи лет взлетели в России почти в полтора раза — за январь-октябрь машины подорожали на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие автомобили стоят в среднем 930 тысяч рублей.