Цены на подержанные авто в России взлетели в полтора раза

Цены на автомобили с пробегом в возрасте до семи лет взлетели в России почти в полтора раза — за январь-октябрь машины подорожали на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Autonews со ссылкой на исследование «Авито.Авто».

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Такие автомобили стоят в среднем 930 тысяч рублей. В некоторых российских регионах цены на подержанные машины выросли еще сильнее. Например, в Санкт-Петербурге они подорожали в среднем на 60 процентов, в Новосибирске — на 55 процентов, в Москве — на 54.

Причина связана с дефицитом новых машин на фоне кризиса поставок электронных автокомпонентов. Самым востребованным подержанным авто по итогам первых десяти месяцев года стала LADA Granta. В среднем она стоит 395 тысяч рублей (плюс 25,4 процента). На втором месте — Hyundai Solaris, далее идет KIa Rio.

Ранее замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что разрыв логистических цепочек в поставках электронных компонентов для автопромышленности будет нарастать, а связанных с этим проблем будет все больше. Он считает, что самым важным для авторынка является замещение импорта и переход на российские компоненты.