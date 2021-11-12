Российскому авторынку предсказали большие проблемы

Разрыв логистических цепочек в поставках электронных компонентов для автопромышленности будет нарастать, а связанных с этим проблем будет все больше и больше, предсказал замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Его слова приводит РИА Новости.

Материалы по теме Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Он считает, что самым важным для авторынка является замещение импорта и переход на российские компоненты. «Это вопрос не просто государственной политики, а вопрос выживания и дальнейшего развития их собственного бизнеса», — подчеркнул Шпак. Проблема дефицита автоэлектроники в ближайшее время только усугубиться, считают в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» полностью остановил производство на один день в связи с отсутствием электронных компонентов. Позднее представитель компании уточнил, что приостановка автосборочных линий на «АвтоВАЗе» из-за мирового кризиса поставок электронных компонентов время от времени происходит, однако о полном прекращении производства 12 ноября речи не идет.

Между тем белорусские дилерские центры отказываются продавать новые автомобили россиянам. Они ссылаются на договоренности с российскими коллегами, которые разрешают оформлять документы на новые машины только покупателям с белорусскими паспортами