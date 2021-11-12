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Названы последствия остановки производства «АвтоВАЗа»

«Секрет фирмы»: цены на машины могут вырасти на 10 процентов из-за остановки «АвтоВАЗа»
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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Аналитики назвали возможные последствия остановки производства «АвтоВАЗа». Их мнения приводит «Секрет фирмы».

В частности, ведущий аналитик экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко считает, что из-за этого с начала будущего года цены на российские машины могут вырасти на десять процентов. «Каждый год производители повышают цены на автомобили. Тем более сейчас есть проблемы с поставками комплектующих из Китая из-за коронавируса и ограничений», — прокомментировала она.

В свою очередь главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков указал, что проблема с поставками касается не только российских, но и иностранных производителей. «“АвтоВАЗ” за 2021 год уже раз шесть поднимал цены на свои автомобили», — напомнил он.

Ранее появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» полностью остановил производство на один день в связи с отсутствием электронных компонентов, а работникам компенсируют две трети средней заработной платы. Изначально об этом сообщала профсоюзная организация предприятия.

Позднее представитель компании уточнил, что приостановка автосборочных линий на «АвтоВАЗе» из-за мирового кризиса поставок электронных компонентов время от времени происходит, однако о полном прекращении производства 12 ноября речи не идет. Уточнялось, что на сутки останавливается только работа автосборочных линий, а производства двигателей, КПП, шасси, металлургия, прессовое производство продолжают работу по стандартному графику.

После последнего поднятия цен машины стали комплектоваться обязательным дорожным набором. Его стоимость составляла 2,4 тысячи рублей, хотя в рознице его можно приобрести за 1,5 тысячи. Кроме того, с 15 ноября, как сообщали «Ведомости», «АвтоВАЗ» намерен взять под свой контроль установку дополнительного оборудования на автомобили Lada, чтобы забирать себе большую часть прибыли от дополнительных опций. Увеличение базовых цен на машины составит от 8 до 30 тысяч рублей.

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