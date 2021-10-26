«АвтоВАЗ» запретит продавать автомобили без наценки

С 15 ноября «АвтоВАЗ» намерен взять под свой контроль установку дополнительного оборудования на автомобили Lada, чтобы забирать себе большую часть прибыли от дополнительных опций. Увеличение базовых цен на машины составит от 8 до 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источники в крупных федеральных компаниях-дилерах пишут «Ведомости».

Один из продавцов объяснил, что вскоре им запретят продавать автомобили без ковриков, защиты двигателя, дефлекторов дверей, амортизаторов капота и декоративных молдингов для кузова. Список опций будет варьироваться в зависимости от модели, но изменения коснутся каждой, и отказаться от наценки будет невозможно.

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Другой источник заметил, что дилер обязан будет закупить дополнительные аксессуары не у стороннего производителя, как раньше, а у завода. С них продавец заработает от 2,5 до 7 тысяч рублей.

Топ-менеджер одного из дилерских холдингов объяснил, что «АвтоВАЗ» на фоне дефицита автомобилей пытается хоть как-то заработать. Председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин рассказал, что обычно дилерская наценка составляет 5-7 процентов, но в нынешних условиях она в два раза выше.

Из-за этого производитель, отгружающий в два раза меньше машин, чем обычно, решил перетянуть часть доходов себе. В результате, объяснил представитель рынка, дилерские центры потеряют 20-30 тысяч рублей с машины.

В октябре «АвтоВАЗ» поднял цены на свою продукцию шестой раз за год. Тогда же машины стали комплектоваться обязательным дорожным набором. Его стоимость составляла 2,4 тысячи рублей, хотя в рознице его можно приобрести за 1,5 тысячи. Получается, что с середины следующего месяца компания решила расширить такую практику.

Причиной проблем автозавода стал дефицит микроэлектронных компонентов, с которым сталкиваются компании по всему миру. Восполнить его удастся не раньше следующего года.