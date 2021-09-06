Почти половина сотрудников «АвтоВАЗа» перестала работать

Около 15 тысяч сотрудников «АвтоВАЗа», то есть почти половина персонала предприятия (44 процента), оказались в режиме простоя с выплатой двух третей от заработной платы. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области сообщает «Интерфакс».

Причиной того, что занятые на сборочных линиях сотрудники перестали работать, стала нехватка автокомпонентов. На предприятии увеличен объем производства запасных частей, проходит дополнительное обучение персонала. Также продолжают работать те, кто занимается комплектующими для производства в Ижевске и на заводе Renault в Москве.

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Вице-президент по персоналу и социальной политике компании Дмитрий Михайленко рассказал, что для поддержки работников корпоративный отпуск, ранее запланированный на конец декабря, перенесен на 25-27 августа, причем с полной выплатой отпускных. Также 24 августа сотрудники получили премии за первое полугодие в размере 8 тысяч рублей.

После нормализации поставок «АвтоВАЗ» собирается организовать работу по субботам и девятичасовые рабочие смены. В течение весны и лета компания уже вводила вынужденные простои из-за перебоев с поставками.

Ранее сообщалось, что по этой причине продажи российского автогиганта в августе рухнули на 32,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 19 428 штук.

Автодилеры указывают, что в некоторых случаях цены на Lada вырастают значительно выше рекомендованных из-за резкого снижения поставок. Так, в одном из салонов объяснили, что в августе они, как правило, получали 70-80 автомобилей, но в этом году не пришло ни одного, а в сентябре «АвтоВАЗ» обещает передать лишь 20-30 автомобилей. В результате им приходится дополнять машины опциями, чтобы не выйти в убыток.