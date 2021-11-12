«АвтоВАЗ» опроверг полную остановку производства

«АвтоВАЗ» официально опроверг полную остановку производства на один день

Приостановка автосборочных линий на «АвтоВАЗе» из-за мирового кризиса поставок электронных компонентов время от времени происходит, однако о полном прекращении производства 12 ноября речи не идет. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РИА Новости.

Таким образом он опроверг информацию, которую 11 ноября распространила Профсоюзная организация предприятия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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По словам собеседника агентства, на сутки останавливается только работа автосборочных линий, а производства двигателей, КПП, шасси, металлургия, прессовое производство продолжают работу по стандартному графику.

В компании ожидают, что трудности с поставками электронных компонентов сохранятся до середины следующего года или даже дольше. В связи с этим рваный график производства будет сохраняться и в дальнейшем, никаких изменений нет.

В последние месяцы неоднократно сообщалось об остановке тех или иных линий сборки, хотя в начале ноября работа на «АвтоВАЗе» шла в полном объеме.

В октябре продажи автомобилей Lada в России оказались в полтора раза выше, чем в сентябре (25 753 автомобиля), но на 30,3 процента ниже, чем в октябре прошлого года. Чтобы компенсировать потерю доходов, компания, как утверждают автодилеры, начала навязывать клиентам дополнительные опции. Эти действия уже пообещала проверить Федеральная антимонопольная служба.