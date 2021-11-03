Продажи автомобилей Lada в России взлетели в полтора раза

В октябре продажи автомобилей Lada в России выросли на 48,7% по сравнению с сентябрем

В октябре продажи автомобилей Lada в России составили 25 753 автомобиля. По сравнению с сентябрем они взлетели в полтора раза (на 48,7 процента), но оказались на 30,3 процента меньше, чем год назад. Такие данные приводятся на официальном сайте «АвтоВАЗа».

По итогам девяти месяцев компания показала позитивную динамику. В общей сложности были проданы 294 422 автомобиля, что на 11,2 процента больше, чем за тот же период 2020 года. Месячным лидером по продажам автомобилей компании стало семейство Vesta (10 261 автомобиль), далее идут Granta (7 273) и Largus (3 937).

Материалы по теме Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Ранее сообщалось, что с 15 ноября «АвтоВАЗ» хочет сделать обязательной установку дополнительного оборудования на автомобили Lada и забирать большую часть прибыли себе. Увеличение базовых цен на машины составит от 8 до 30 тысяч рублей.

В связи с такой информацией Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о проведении проверки на предмет навязывания «АвтоВАЗом» услуг.

В прошлом месяце в компании Lada подняли цены на продукцию шестой раз за год. Тогда же машины стали комплектоваться обязательным дорожным набором.