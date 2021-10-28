Российского автогиганта проверят из-за навязывания допуслуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку по поводу возможного навязывания «АвтоВАЗом» дополнительного оборудования при продаже Lada. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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ФАС оценит, насколько действия российского автогиганта соответствуют требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения закона о защите конкуренции, ведомство пообещало принять меры.

С 15 ноября «АвтоВАЗ» намерен взять под свой контроль установку дополнительного оборудования на автомобили Lada, чтобы забирать себе большую часть прибыли от дополнительных опций. Увеличение базовых цен на машины составит от 8 до 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источники ранее написали «Ведомости».

Один из продавцов заявил, что скоро им запретят продавать автомобили без ковриков, защиты двигателя, дефлекторов дверей, амортизаторов капота и декоративных молдингов для кузова. По данным издания, список опций будет зависеть от модели, но изменения коснутся каждой, отказаться от наценки будет невозможно. Топ-менеджер одного из дилерских холдингов объяснил, что «АвтоВАЗ» на фоне дефицита автомобилей пытается хоть как-то заработать.