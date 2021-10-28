Российского автогиганта проверят из-за навязывания допуслуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку по поводу возможного навязывания «АвтоВАЗом» дополнительного оборудования при продаже Lada. Об этом сообщается на сайте ведомства.
ФАС оценит, насколько действия российского автогиганта соответствуют требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения закона о защите конкуренции, ведомство пообещало принять меры.
С 15 ноября «АвтоВАЗ» намерен взять под свой контроль установку дополнительного оборудования на автомобили Lada, чтобы забирать себе большую часть прибыли от дополнительных опций. Увеличение базовых цен на машины составит от 8 до 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источники ранее написали «Ведомости».
Один из продавцов заявил, что скоро им запретят продавать автомобили без ковриков, защиты двигателя, дефлекторов дверей, амортизаторов капота и декоративных молдингов для кузова. По данным издания, список опций будет зависеть от модели, но изменения коснутся каждой, отказаться от наценки будет невозможно. Топ-менеджер одного из дилерских холдингов объяснил, что «АвтоВАЗ» на фоне дефицита автомобилей пытается хоть как-то заработать.