Ведущий российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» полностью остановил производство в связи с отсутствием электронных компонентов. О таком приказе накануне сообщила Профсоюзная организация предприятия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В последние месяцы компания неоднократно приостанавливала отдельные сборочные линии из-за проблем с поставками, но в начале ноябре смог запустить работу в полном объеме. Тем не менее уже к концу второй недели месяца электронные компоненты закончились.

В октябре продажи Lada в России оказались в полтора раза выше, чем в сентябре — 25 753 автомобиля. Тем не менее по сравнению с октябрем прошлого года наблюдается падение на 30,3 процента.