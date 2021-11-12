Белорусам запретили продавать новые автомобили россиянам

Белорусские дилерские центры отказались продавать новые автомобили россиянам. Они ссылаются на договоренности с российскими коллегами, которые разрешают оформлять документы на новые машины только покупателям с белорусскими паспортами, пишет Autonews.ru.

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На белорусских складах есть много востребованных моделей авто. Их продают без наценок по стоимости, рекомендованной производителями, а сами цены часто ниже российских. В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) посчитали такую договоренность невозможной в условиях конкурентного рынка.

Однако источник в одном из официальных дилерских центров Lada в Белоруссии рассказал, что россиянам предлагают оформить машину на родственников с белорусским паспортом. «Потом этот автомобиль можно переоформить уже непосредственно на нового собственника. Потому что на российский паспорт автомобиль мы оформить не можем, никак нельзя», — отметил он. О запрете продажи машин россиянам сообщили также дилеры Renault и Volkswage.

В июле в «Автостате» рассказали, что на рынке новых автомобилей в России возник дефицит. Некоторые потребители, которые хотели бы купить авто без пробега, вынуждены приобретать подержанные машины. Между тем «АвтоВАЗ» запретит продавать автомобили без наценки.