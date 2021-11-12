В России выдадут рекордный объем кредитов на автомобили

РБК: по итогам года в России впервые выдадут автокредитов на сумму более триллиона рублей

В связи с подорожанием автомобилей и устойчиво высоким спросом российские банки в текущем году поставят исторический рекорд по выдаче автокредитов. Прогноз о том, что впервые объем превысит триллион рублей, дали сразу несколько экспертных организаций, сообщает РБК.

В ВТБ указывают, что в первые десять месяцев в этом сегменте уже одобрены кредиты на 924 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. В рейтинговом агентстве НКР считают, что планку в триллион рублей удастся преодолеть уже к декабрю, а по итогам года сумма составит 1,1-1,2 триллиона рублей.

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В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и бюро «Эквифакс» также ожидают рекордных показателей, однако, как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, такой результат достигнут во многом за счет низкой базы. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса было выдано кредитов на 769,8 миллиарда рублей, что лишь немногим выше, чем в 2019 году.

Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев заметил, что дефицит компонентов по всему миру давит на рынок. Речь идет и о нехватке автомобилей в салонах, и о прогнозах, что проблему не удастся разрешить даже в следующем году.

По данным Frank RG, в прошлом месяце средний размер ссуды на автомобиль составил 1,24 миллиона рублей, что на 31,5 процента больше, чем в январе. Председатель правления «РГС-Банка» Алексей Токарев рассказал, что в годовом выражении рост суммы кредита на новые автомобили составил 55 процентов, а на подержанные — 37 процентов.

11 ноября стало известно, что в январе-октябре этого года российские банки предоставили населению 15, 8 миллиона кредитов , что уже больше, чем за весь 2020 и весь 2019 год.

В начале октября НБКИ подсчитало, что в первой половине 2021 года средний уровень зарплаты у россиянина, который решил взять кредит, составил 28 тысяч рублей.