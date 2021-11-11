Россияне взяли рекордное количество кредитов

Россияне в октябре взяли 1,6 миллиона кредитов наличными — это на 22 процента больше, чем в октябре прошлого года. Такие подсчеты приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ), на сообщение которого ссылаются «Известия».

Материалы по теме Иллюзия стабильности. Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось? Не ставят крест. Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?

За 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 миллиона кредитов наличными, тогда как в прошлом году за аналогичный период количество составило всего 11,6 миллиона. Этот показатель больше, чем за весь 2020 год, за который банки выдали 14,5 миллиона кредитов наличными, и больше, чем за весь докризисный 2019 год, когда россияне взяли рекордные 15,3 миллиона займов.

Активнее всего брали кредиты жители Татарстана, Иркутской, Московской, Тюменской и Ростовской областей, а также Москвы и Башкортостана — рост кредитования в этих регионах составил 40 процентов и выше. Повышение ключевой ставки Центральным банком в сентябре, а также меры регулятора по охлаждению необеспеченного потребкредитования не снизили заинтересованность населения в заемных средствах, считает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. В бюро ожидают, что общее количество выданных займов наличными к концу года приблизится к 20 миллионам.

22 октября ЦБ снова повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых, что сказалось на стоимости кредитов для населения. Средняя ставка по ипотечным кредитам выросла в октябре на 0,3 процентных пункта, а по потребительским — на один пункт. На фоне повышения ключевой ставки увеличились и ставки по вкладам — они превысили восемь процентов годовых.

