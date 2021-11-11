Россияне взяли рекордное количество кредитов

Россияне в октябре взяли 1,6 миллиона кредитов наличными — это на 22 процента больше, чем в октябре прошлого года. Такие подсчеты приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ), на сообщение которого ссылаются «Известия».
За 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 миллиона кредитов наличными, тогда как в прошлом году за аналогичный период количество составило всего 11,6 миллиона. Этот показатель больше, чем за весь 2020 год, за который банки выдали 14,5 миллиона кредитов наличными, и больше, чем за весь докризисный 2019 год, когда россияне взяли рекордные 15,3 миллиона займов.
Активнее всего брали кредиты жители Татарстана, Иркутской, Московской, Тюменской и Ростовской областей, а также Москвы и Башкортостана — рост кредитования в этих регионах составил 40 процентов и выше. Повышение ключевой ставки Центральным банком в сентябре, а также меры регулятора по охлаждению необеспеченного потребкредитования не снизили заинтересованность населения в заемных средствах, считает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. В бюро ожидают, что общее количество выданных займов наличными к концу года приблизится к 20 миллионам.
22 октября ЦБ снова повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых, что сказалось на стоимости кредитов для населения. Средняя ставка по ипотечным кредитам выросла в октябре на 0,3 процентных пункта, а по потребительским — на один пункт. На фоне повышения ключевой ставки увеличились и ставки по вкладам — они превысили восемь процентов годовых.