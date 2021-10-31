В России выросли ставки по ипотеке

В России средняя ставка по ипотечным кредитам выросла в октябре на 0,3 процентных пункта, по потребительским — на один пункт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Сравни.ру».

В среднем ставки по отдельным программам кредитования выросли в диапазоне 1,8-2 процентных пункта. Издание отмечает, что повышение обусловлено ростом ключевой ставки Центробанка (ЦБ). На конец октября средняя минимальная ставка на потребительские займы составляет 9,36 процента, средняя максимальная — 17,53 процента.

В кредитных организациях подтвердили рост средних ставок по кредитам.

Ранее РБК сообщал, что российские банки начали пересматривать условия по ипотечным программам после резкого повышения ключевой ставки Центробанком в конце октября. Одними из первых на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ отреагировали Россельхозбанк и Металлинвестбанк — стоимость обслуживания ссуд на жилье выросла на 0,4 и 0,5 процентных пункта соответственно. Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс» с 1 ноября также планируют повышать ставки.