Российские банки повысят ставки по ипотеке

Российские банки начали пересматривать условия по ипотечным программам после резкого повышения ключевой ставки Центробанком в конце октября. Об этом пишет РБК.

Одними из первых на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ отреагировали Россельхозбанк и Металлинвестбанк — стоимость обслуживания ссуд на жилье выросла на 0,4 и 0,5 процентных пунктов соответсвенно. Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс» с 1 ноября также планируют повышать ставки.

Кроме того, в первую неделю ноября условия основных ипотечных программ пересмотрит МТС Банк. «Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки», — пояснила руководитель направления ипотечных продуктов Татьяна Акрамова.

Также к середине месяца изменить условия ипотечного кредитования намерены в Абсолют Банке. «Мы планируем повысить ставки по нашим стандартным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта. Программ с господдержкой повышение не коснется», — отметил зампред правления Антон Павлов.

22 октября Центробанк резко поднял ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых. По данным ЦБ, инфляция в настоящий момент складывается значительно выше прогноза и к концу года должна составить 7,4-7,9 процента.

Ранее в октябре сообщалось, что многие крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам. Одним из первых на повышение ключевой ставки отреагировал Росбанк. Его клиенты с 25 октября получают дополнительные 2,5 процента к основным 7,5 процента годовых. У «Открытия» и ВТБ доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5 процента.

