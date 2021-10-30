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Названы имеющие право на получение бесплатного жилья категории россиян

Юрист Спиридонова: бесплатное жилье могут получить учителя, врачи, судьи и ряд госслужащих
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Фото: Unsplash

На получение жилья от государства в России могут претендовать сотрудники силовых ведомств, судьи, учителя, медики и ряд госслужащих. Об этом рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По ее словам, для того, чтобы получить бесплатное жилье или субсидию на него, необходимо соответствовать установленным законодательством требованиям. Например, право на субсидию на приобретение жилья имеют врачи и учителя в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель». В соответствии с условиями программ, специалисты могут получить до двух миллионов рублей на данные цели, однако при условии работы в сельской местности. В частности, врач получает два миллиона рублей в случае заключения контракта на работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, Арктической зоне. Спиридонова подчеркнула, что перечень должностей, имеющих право на данные выплаты, определяют власти регионов. Кроме того, в разных субъектах к участникам данных программ могут быть предъявлены дополнительные требования.

Работники следственного комитета и судебной системы имеют право на получение жилья только при условии, если они проработали минимум десять лет. Сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры также могут рассчитывать на получение бесплатных квадратных метров, если у них нет своего дома или он признан аварийным, добавила она. Также служебное или собственное жилье или субсидию на его приобретение могут получить депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других государственных органов, если нуждаются в нем.

Управляющий директор сети офисов «Миэль» Юлия Антясова добавила, что еще одной категорией, имеющей право на получение жилья, являются военнослужащие: для них предусмотрена программа военной ипотеки. Также им могут выдать квартиры из специальных фондов.

Ранее президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева сообщила, что в 2021 году насчитывается около 140 категорий россиян, которые имеют право на получение бесплатного жилья от государства. При этом самой массовой категорией являются так называемые очередники, которые встают на учет в муниципалитетах.


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