Россиянам дали инструкцию по быстрой продаже квартиры

Собственникам недвижимости, желающим продать объект, российские риелторы дали советы по подготовке и организации быстрой сделки. Инструкцию от специалистов «НДВ Супермаркет Недвижимости», Est-a-Tet, нотариусов и других экспертов рынка недвижимости приводит РБК.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

Россиянам, которые планируют решить вопрос с реализацией квартиры на вторичном рынке, рекомендуют заранее привести в порядок документы и подготовить помещение для демонстрации потенциальным покупателям. Прежде всего, эксперты указывают на важность сбора и восстановления оригиналов документов о правах на жилье. Вторым шагом стоит запланировать закрытие долгов по ЖКХ, налогам и капремонту.

Если квартира приобреталась совместно с супругом, нужно заверить его согласие на продажу у нотариуса. Затем следует выписаться из жилья. Несмотря на то что данная процедура допустима и после сделки, покупатели охотнее рассматривают квартиры, в которых не прописаны посторонние лица.

Следующим шагом в подготовке недвижимости к продаже должно стать получение согласия от органов опеки, если на жилплощади зарегистрированы несовершеннолетние. Только после этого можно приступить к непосредственной подготовке помещения к экспонированию, подаче заявления о продаже на различных платформах или через агентство. Как советует руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, можно сделать «шпаргалку» примерных вопросов и ответов покупателей, чтобы чувствовать себя уверенно и меньше нервничать в потоке звонков и обращений.

Чтобы определить, сколько стоит квартира, собственникам советуют обращаться к специалистам за качественным маркетинговым анализом рынка на конкретный период.

«Сначала мы узнаем, сколько стоят сходные квартиры. Смотрим в базах объявлений, сколько просят за такие же или максимально похожие объекты в этом же районе. Чем больше разных квартир удастся проанализировать, тем точнее окажется оценка квартиры. Затем сужаем поле. Например, вы продаете однушку на последнем этаже, без перепланировок, нужен косметический ремонт. В этом случае ищем максимально сходные объекты и начинаем их прозванивать, спрашиваем у продавца о деталях. Можно даже сходить на просмотр и своими глазами оценить квартиру, понять, как ее продают, как оценивают. Чем больше деталей будет учтено, тем выше шанс адекватной оценки вашего объекта», — пояснила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Ранее россиянам указали на ошибки при продаже вторичного жилья, которые связаны с определением его стоимости. В памятке риелторы компаний Est-a-Tet и «НДВ-Супермаркет Недвижимости» отметили, что к характеристикам, которые приводят к удорожанию квартиры, относятся расположение на средних этажах, хороший ремонт, а также система видеонаблюдения в доме.