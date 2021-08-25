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Россиянам указали на ключевые ошибки при продаже квартир

Риелторы напомнили россиянам о правилах успешных сделок на вторичном рынке жилья
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Собственникам недвижимости указали на ошибки при реализации жилья на вторичном рынке, которые связаны с определением его реальной стоимости. Памятку для россиян по оценке квартир подготовил РБК совместно с риелторами компании Est-a-Tet и «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

Одним из ключевых правил успешной продажи жилья, который влияет на скорость сделки и доход от нее, является учет всех факторов ценообразования, отмечают эксперты. К характеристикам, которые приводят к удорожанию квартиры, относятся: расположение на средних этажах, грузовой лифт в многоэтажном доме, просторная кухня (площадью более восьми квадратных метров), окна, которые выходят на разные стороны жилья, наличие балкона, близость парковки и парков. Покупатели готовы переплачивать за хороший ремонт внутри квартиры и в подъезде, а также за систему видеонаблюдения в доме.

Квартира теряет в цене при продаже на вторичном рынке, если находится на первом или последнем этажах, состоит из смежных комнат, расположена в доме рядом с промзоной или шумной магистралью. Риелторы подчеркивают, что и занижение, и завышение цены чреваты лишними хлопотами.

«Во время продажи иногда приходится делать корректировку цены — как в сторону уменьшения, если квартира не находит спроса, так и увеличения, когда понятно, что квартира интересна покупателям и можно сделать "переоценку". Стоимость квартиры в итоге назначает продавец, а брокер может рекомендовать оптимальную цену», — говорит глава департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Слишком низкая цена может отпугнуть покупателя из-за подозрений о наличии подводных камней, например, мухлежа с документами. Лучшим вариантом эксперты по недвижимости считают продажу объекта по средней рыночной стоимости.

«Однажды к нам обратились собственники трехкомнатной квартиры в относительно новом доме. Там была сделана серьезная перепланировка, вычурный, но уже несовременный ремонт в специфической розовой гамме. Квартиру до обращения к нам пытались продать три года, выставляя ее за 21 миллион рублей. При средней цене таких же объектов в этом доме 16–17 миллионов рублей. После анализа объекта собственник согласился узаконить перепланировку, оформил все документы и снизил цену до рыночных значений. В итоге квартиру продали через полтора месяца», — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Ранее эксперты по недвижимости предупредили покупателей «вторички» о том, что некоторые скрытые детали в сделках приводят к потере денег и затяжным разбирательствам в суде. Желающим приобрести квартиру от собственника, в частности, порекомендовали тщательно проверять правоустанавливающие документы на жилье, личных данных владельца в договоре, подлинность всех доверенностей.

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