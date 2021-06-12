Россиянам рассказали о праве на бесплатное жилье

В 2021 году насчитывается около 140 категорий россиян, которые имеют право на получение бесплатного жилья от государства. О способах получения квартиры рассказала президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, передает «Российская газета».

По словам Косаревой, самой массовой категорией на получение жилья являются так называемые очередники, которые встают на учет в муниципалитетах.

Уточняется, что с 2005 года в очередь могут встать малоимущие. «Кто относится к малоимущим — определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума. При этом учитывается не только денежный доход, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи (например, автомобили, дачи, яхты и прочее)», — говорится в статье.

Встать в очередь можно, если в период с постановки в очередь до получения жилья на каждого члена семьи приходится жилплощадь меньше учетной нормы. Однако единой нормы по стране нет, она определяется в каждом муниципалитете отдельно.

Например, у московского очередника должно быть менее 10 квадратных метров общей площади на члена семьи в отдельной квартире и менее 15 квадратов в коммуналке.

Для постановки в очередь нужно подать документы в муниципалитет. При этом если человек намеренно ухудшает свои жилищные условия, то его поставят в очередь только через пять лет.

Также президент Фонда «Институт экономики города» отметила, что, кроме «очередников», на бесплатное жилье могут рассчитывать некоторые категории льготников: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-сироты, судьи, прокуроры.

Ранее, в мае, россиянам рассказали о праве на бесплатное оформление сделок с жильем. Так, по словам эксперта, всего в России насчитывается 16 категорий граждан, которые освобождаются от полной или частичной оплаты госпошлины за совершение нотариальных действий, в том числе с жильем.