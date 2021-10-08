Европейская страна решила помочь молодежи с бесплатным жильем

Глава Испании Педро Санчес (Pedro Sanchez) поручил правительству проработать план финансовой поддержки молодежи. Для стимулирования переезда на съемное жилье отдельно от родителей людям от 18 до 35 лет власти хотят выплачивать около 300 долларов в месяц, которых должно хватать для бесплатной аренды небольшого помещения, пишет New York Post.

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Расходы на инициативу планируют включить в бюджет страны уже на 2022 год. Чиновники европейской страны планируют льготой для проживания вне родительского дома помочь молодым испанцам с заработком менее 23725 евро (27411 тысячи долларов или 1,97 миллиона рублей) в год. Такой молодежи могут предложить ежемесячную компенсацию затрат на жилье в 250 евро (289 долларов).

Испания переживает высокий уровень безработицы среди молодежи (38 процентов на начало октября 2021 года), при этом размер платы за жилье на арендном рынке вырастает. Ссылаясь на официальные данные, эксперты подчеркивают, что люди в Испании, как правило, живут со своими семьями до 30 лет, на четыре года позже, чем в среднем по ЕС. Тенденция подкрепляется неспособностью молодежи обустроить самостоятельный быт из-за бедности.

Международная организация труда (МОТ) в июне озвучила итоги полутора лет пандемии, сообщив, что сильнее во время локдаунов теряли в заработке трудящиеся от 15 до 25 лет. Уровень безработицы в указанной возрастной группе в 2020 году достиг 8,7 процента, и лишь 3,7 процента людей постарше не могли найти работу из-за пандемии.