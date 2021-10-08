Россияне раскрыли предпочтения в выборе жилья

Почти 70 процентов россиян стремятся приобретать квартиры на первичном рынке. Предпочтения покупателей в выборе жилья раскрыли в исследовании онлайн-ретейлера «ВсеИнструменты.ру», сообщает RT.

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В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. 31 процент из них отдали предпочтение объектам на вторичном рынке. Что касается отделки объектов, то 35 процентов опрошенных предпочитают чистовую отделку, а 30 процентов покупают жилье с предчистовой. Объекты без отделки оценили 25 процентов опрошенных, черновой вариант нравится 7 процентам. Полностью оборудованные для жизни квартиры приобретают 3 процента респондентов.

Россияне также объяснили стремление покупать объекты с чистовой отделкой. 76 процентов связали решение с нежеланием делать ремонт, 7 процентов опрошенных считают, что самостоятельные работы будут стоить дороже. 5 процентов заявили о нехватке времени на благоустройство собственными силами, а 2 процента респондентов посчитали, что если жильцы купят квартиры с чистовой отделкой, то в доме будет меньше шума от ремонта.

В августе специалисты агентства «ИНКОМ-Недвижимость» рассказали, чему при выборе жилья отдает предпочтение российская молодежь в возрасте от 25 до 30 лет. Большинство опрошенных останавливали свой выбор на студиях и однокомнатных квартирах.