«Ъ»: ставки по вкладам превысили восемь процентов годовых на фоне роста ключевой ставки ЦБ

Ставки по вкладам в России превысили восемь процентов годовых на фоне роста ключевой ставки Центробанка до 7,5 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что таким образом они могут догнать инфляцию, которая по итогам октября может составить не менее восьми процентов. О росте доходности по вкладам заявили сразу несколько банков из топ-50. При этом речь идет только о новых размещениях средств и не касается прежних накопительных счетов.

«Предложение повышенных ставок позволяет банкам, испытывающим недостаток ликвидности, привлекать средства, не переплачивая за уже размещенные в этом банке деньги. Также подобные предложения могут работать на удержание поступающих средств, что особенно актуально в конце года, когда происходят выплаты бонусов», — разъяснили в Райффайзенбанке.

Эксперты порекомендовали не торопиться закрывать действующие вклады, чтобы успеть получить повышенную ставку, и спрогнозировали, что в ближайшие два года снижение не ожидается. Кроме того, предполагается, что на фоне роста инфляции ЦБ продолжит повышать ключевую ставку.

Ранее стало известно, что в России средняя ставка по ипотечным кредитам выросла в октябре на 0,3 процентных пункта, по потребительским — на один пункт. Повышение обусловлено ростом ключевой ставки Центробанка (ЦБ). На конец октября средняя минимальная ставка на потребительские займы составляет 9,36 процента, средняя максимальная — 17,53 процента.

