Россиян научили определять выгодность кредитов

Эксперт по финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал «Вечерней Москве», как россияне могут научиться определять, какие условия займа являются наиболее выгодными.

По его словам, первое, на что заемщику стоит обратить внимание, — ключевая ставка и общая ситуация на рынке, поскольку кредит выгоднее всего взять до того, как ужесточатся условия. «На ставки по кредитам в первую очередь влияет общая ситуация на рынке. Из-за повышения ставки в банке возникают свои кредитные условия. Сейчас Центральный банк повысил ключевую ставку, и еще повысит. Скорее всего, ближе к Новому году кредиты станут еще дороже, и процент будет выше», — сказал финансист.

Кроме того он посоветовал заемщикам обращать внимание на то, какую кредитную историю они имеют. Эксперт подчеркнул, что данный фактор может оказать значительное влияние на условия погашения долга. Работники банка, как говорит Макаров, обращают внимание, на какие нужды заемщик брал кредиты, а также, сколько времени у него ушло на то, чтобы эти кредиты выплатить. Он отметил, что при определенных условиях данный фактор поможет в снижении ставки. Более того он призвал обратить внимание на то, что перечисленные показатели влияют на привлекательность предложенных кредитных условий сильнее, чем временные акции от банков.

Ранее вице-президент АБР Алексей Войлуков заявил, что принятие поправок, наделяющих Центробанк правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может иметь системные риски для российских заемщиков. Подчеркивается, что введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов может стать результативным для сдерживания активности банков, но приведет к тому, что заемщики, столкнувшись с отказами банков, будут удовлетворять потребности с помощью «теневого финансирования» — оформляя рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключая сделки лизинга или вовсе обращаясь к нелегальным кредиторам.