Россиянам назвали три способа защиты от мошенничества с жильем

Защитить уязвимые группы населения от мошенничества с жильем могут три меры — это присутствие третьих лиц на сделках, запрет расчетов наличными по таким сделкам и увеличение сроков исковой давности по операциям с объектами, принадлежащими пенсионерам и прочим малозащищенным россиянам. Эти способы в беседе с «Вечерней Москвой» назвал глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По словам общественника, необходимо привлекать к участию в «пенсионных» сделках социальных работников. «Все документы должны перепроверяться, важно спрашивать человека о необходимости сделки, не исходить из формальных доверенностей, — подчеркнул Рязанский. — Некий внешний наблюдатель должен присутствовать».

Кроме того, подстраховаться от квартирных афер помогут безналичные расчеты, указал эксперт. Если пожилой человек или другое уязвимое лицо получит хоть какую-то сумму на счет, это уже позволит ему «приобрести свой угол, в котором можно дожить до конца своих дней», отметил Рязанский.

Он также разъяснил необходимость увеличения сроков исковой давности по операциям с жильем, которым владеют пожилые: эта мера, по мнению главы Союза пенсионеров, позволит более эффективно возвращать квартиры, потерянные из-за мошеннических действий.

Ранее в октябре столичная полиция возбудила дело о мошенничестве против неизвестных лиц, лишивших квартиры 76-летнего профессора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игоря Яковенко. Мошенники сначала убедили ученого перевести на сторонний счет 150 тысяч рублей, затем обманом вынудили взять кредит еще на 100 тысяч и также перевести средства на некий счет. Впоследствии аферисты убедили Яковенко продать квартиру и дачу, а вырученные деньги передать лжесотрудникам полиции.